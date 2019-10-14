Появились сообщения о вспышке сибирской язвы в Дагестане

Эксперты пытаются установить причины заражения нескольких человек сибирской язвой в Дагестане, сообщил источник.

По предварительной информации, заболевание выявлено у нескольких человек в Новолакском районе Дагестане, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Отмечается, что болезнь могла перейти на людей в результате забоя крупного рогатого скота, число заразившихся устанавливается.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В сентябре секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что на юге России существует риск распространения сибирской язвы из-за не отвечающих нормам скотомогильников.