Патрушев предупредил об опасности сибирской язвы на юге России

На юге России существует риск распространения сибирской язвы из-за не отвечающих нормам скотомогильников, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Заявление было сделано в Волгограде на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Южном федеральном округе, передает РИА «Новости».

«Угрозу возникновения инфекционных заболеваний представляют 247 зарегистрированных в округе сибиреязвенных скотомогильников, из которых только менее половины отвечают ветеринарно-санитарным требованиям», – сказал Патрушев.

Ранее ученые предупредили об увеличении риска таяния скотомогильников и захоронений с сибирской язвой.