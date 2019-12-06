Адвокат оценил попытки Навального воздействовать на судей

В связи со сложившейся «модой» некоторых граждан решать, виновен или невиновен человек, сами судьи вынуждены не только переживать за чистоту выносимого приговора, но и за собственную безопасность, заявил адвокат и бывший судья Александр Селютин.

«Только суд определяет виновность или невиновность человека. Сейчас стало модно воздействовать на судей пикетами и всякими призывами. Они, конечно, не читают все это, у них нет на это времени, но при этом сам по себе факт того, что нужно бояться не только за чистоту принятого решения, но и за свою безопасность и, возможно, даже жизнь, заставляет негативно относиться к подобному. Единственное, на что опирается суд, – это закон, нравится это кому-то, в том числе Навальному, или нет», – приводит его слова РАПСИ.

Адвокат напомнил, что единственный способ защиты права – «это предусмотренный законом, а не несанкционированный митинг или мордобой».

В пятницу суды продолжают рассматривать уголовные дела о противоправных действиях на митинге, прошедшем в конце июля в Москве. Алексей Навальный заявил, что «все приговоры будут обвинительные», и призвал сторонников выходить к зданиям судов в поддержку обвиняемых.

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