Кононенко: В комментариях под статьями интернет-СМИ собираются сумасшедшие

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6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Украинским черноземом завладеет Запад

Знаменитая украинская пшеница все больше переходит в руки иностранцевФото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press
На Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР – распродажа сельхозземель. Звучат опасения, что знаменитый украинский чернозем попадет в руки иностранцев, прежде всего граждан России. Однако есть признаки того, что жителям Украины поздно бояться – земли страны уже скуплены иностранцами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
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Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
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              Кононенко: В комментариях под статьями интернет-СМИ собираются сумасшедшие

                 6 декабря 2019, 12:38
              Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              В чатах под публикациями формируются группы сумасшедших, от которых авторам приходится защищаться. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД блогер Максим Кононенко, комментируя инициативу о введении обязательной идентификации читателей-комментаторов через портал госуслуг.

              «Если люди сами называют себя «профессиональными пользователями соцсетей», то их сразу надо определить куда-нибудь в колхоз навоз месить, – считает блогер Максим Кононенко. –  Как можно быть профессиональным пользователем соцсетей? Мне вообще не понятно».

              Вообще-то средство массовой информации не должно отвечать за то, что у него написано в комментариях, полагает собеседник. «Прецедентов было довольно много, когда Роскомнадзор принимает решения и в ту, и в другую сторону. Но, в общем, дискуссионный вопрос, эти правила можно обсуждать и всячески оспаривать», – констатировал Кононенко.

              «Я бы вообще, на месте редакций средств массовой информации, закрыл возможность комментировать публикации. В любом чатике довольно быстро формируются группы сумасшедших, которые сидят там все время. И поскольку они друг другу уже все сказали, им остается только писать какую-нибудь ерунду при помощи междометий. И вот от этих сумасшедших автору приходится все время защищаться. Вы не сможете сделать адекватный чатик никогда, потому что там всегда будет формироваться такая вот группа», – пожаловался публицист.

              А адекватные люди, если захотят прокомментировать статью, то сделают это в собственном блоге, а не под самой статьей, предположил Кононенко. «Поэтому профессиональных пользователей соцсетей нужно заставить работать физически, а всем остальным дать совет, чтобы не делали у себя чатики под публикациями. И все будет хорошо», – заключил он.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, участники Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров России (АППСИМ) предложили ввести новые правила идентификации читателей, оставляющих комментарии под материалами интернет-СМИ.

              Как заявил директор АППСИМ Владимир Зыков, в настоящее время пользователи могут делиться своим мнением относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами. Зачастую это заканчивается распространением недостоверной, а также запрещенной в России информации.

              «Чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», – говорится в обращении.


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