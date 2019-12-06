Кононенко: В комментариях под статьями интернет-СМИ собираются сумасшедшие

В чатах под публикациями формируются группы сумасшедших, от которых авторам приходится защищаться. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД блогер Максим Кононенко, комментируя инициативу о введении обязательной идентификации читателей-комментаторов через портал госуслуг.

«Если люди сами называют себя «профессиональными пользователями соцсетей», то их сразу надо определить куда-нибудь в колхоз навоз месить, – считает блогер Максим Кононенко. – Как можно быть профессиональным пользователем соцсетей? Мне вообще не понятно».

Вообще-то средство массовой информации не должно отвечать за то, что у него написано в комментариях, полагает собеседник. «Прецедентов было довольно много, когда Роскомнадзор принимает решения и в ту, и в другую сторону. Но, в общем, дискуссионный вопрос, эти правила можно обсуждать и всячески оспаривать», – констатировал Кононенко.

«Я бы вообще, на месте редакций средств массовой информации, закрыл возможность комментировать публикации. В любом чатике довольно быстро формируются группы сумасшедших, которые сидят там все время. И поскольку они друг другу уже все сказали, им остается только писать какую-нибудь ерунду при помощи междометий. И вот от этих сумасшедших автору приходится все время защищаться. Вы не сможете сделать адекватный чатик никогда, потому что там всегда будет формироваться такая вот группа», – пожаловался публицист.

А адекватные люди, если захотят прокомментировать статью, то сделают это в собственном блоге, а не под самой статьей, предположил Кононенко. «Поэтому профессиональных пользователей соцсетей нужно заставить работать физически, а всем остальным дать совет, чтобы не делали у себя чатики под публикациями. И все будет хорошо», – заключил он.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, участники Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров России (АППСИМ) предложили ввести новые правила идентификации читателей, оставляющих комментарии под материалами интернет-СМИ.

Как заявил директор АППСИМ Владимир Зыков, в настоящее время пользователи могут делиться своим мнением относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами. Зачастую это заканчивается распространением недостоверной, а также запрещенной в России информации.

«Чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», – говорится в обращении.