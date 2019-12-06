Комментаторов интернет-СМИ предложили верифицировать

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6 декабря, пятница | Последнее обновление — 10:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство России рассказало о ситуации с арестованным в Сингапуре «Севастополем»
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии
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Удастся ли американской ракете догнать российский «Кинжал»
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
История Великой полярной армады началась 60 лет назад
Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Американские демократы готовят пятый Интернационал
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Левая контрэлита, рвущаяся к власти, предельно ясно обозначила свои цели. На смену империи Pax Americana должна прийти куда более эффективная всемирная диктатура, которая даже формально не будет признавать никаких границ и национального суверенитета. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метровПодробности...
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
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