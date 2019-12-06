Комментаторов интернет-СМИ предложили верифицировать

В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров России (АППСИМ) предложили ввести новые правила идентификации читателей, оставляющих комментарии под материалами интернет-СМИ.

Как заявил директор АППСИМ Владимир Зыков, в настоящее время пользователи могут делиться своим мнением относительно того или иного материала, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети под вымышленными именами.

Зачастую это заканчивается распространением недостоверной, а также запрещенной в России информации.

При этом ответственность за это несет не пользователь, а СМИ, вплоть до прекращения деятельности.

«Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», – передает RT текст обращения.

Напомним, в ноябре замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что Россия выступает за четкое законодательное регулирование интернета в мире.

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