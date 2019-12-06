Названы самые популярные у россиян породы собак

Самой популярной породой собак в России в 2019 году стал немецкий шпиц, сообщили в Российской кинологической федерации.

Как сообщает АГН «Москва», на втором месте по популярности оказался сибирский хаски, на третьем – йоркширский терьер.

«Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», – рассказали кинологи.

В топ-10 по популярности пород вошли акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффорширдский терьер и тибетский мастиф.

Напомним, самой популярной породой кошек в 2018 году у россиян стала священная бирма.