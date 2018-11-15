Названа самая популярная порода кошек у россиян

Самой популярной породой кошек в 2018 году у россиян стала священная бирма, сообщает Ассамблея профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

«Самая популярная, конечно, – священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу, останется с ней навсегда», – заявили в организации, сообщает АГН «Москва».

На втором месте оказались представители породы мейн-кун, а третью строчку поделили скоттиш-фолды и канадские сфинксы.

При этом в РСА отметили, что зачастую спрос на определенную породу зависит от того, насколько активно заводчики занимаются продвижением своих питомцев.