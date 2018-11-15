Названа самая популярная порода кошек у россиян

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28 ноября, среда | Последнее обновление — 13:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В РПЦ оценили решение Константинополя распустить русскую архиепископию в Европе
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Россия нашла еще один путь отказа от доллара
В чем уникальность «русской свадьбы» малайзийского короля
Как рядовой приморский депутат сумел пробиться в «Лидеры России»
Против кого Япония создает первый после Перл-Харбор авианосец
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Порошенко сменил своё безвыходное положение на военное
Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Хотя формально предусмотрено, что военное положение вводится на 30 дней, нечеткость указанной нормы может стать основанием для того, чтобы установить режим до окончания вооруженного конфликта. А тем временем люди бросились скупать гречку. Подробности...
США вкладываются в войну, чтобы не умереть
Дмитрий Родионов, политолог
Трамп еще в период своей предвыборной кампании обещал перестать вмешиваться в дела других стран. Но вместо этого балансирует на грани втягивания Америки в новые войны. Почему? Тому есть две причины. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Украина украла у нас целое поколение наших же ребят
Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»
Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублейПодробности...
Россия сделала шаг к выпуску нового военно-транспортного самолета
На фото – первый легкий военно-транспортный самолет нового поколения Ил-112В. Во вторник машина впервые покинула сборочный цех, и теперь ей предстоит целая серия испытаний. Россия впервые после развала СССР начинает производство самолетов данного классаПодробности...
Умер Бернардо Бертолуччи
Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляскеПодробности...
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