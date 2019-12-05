Ядерный чемоданчик впервые показали изнутри

Телеканал «Звезда» в программе «Военная приемка» впервые показал, как выглядит ядерный чемоданчик в раскрытом виде и что в нем находится.

«Я хочу обратить внимание на то, что кнопка «пуск» белого цвета. Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика – флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются. На этом мы подробности этого чемодана раскрывать не будем», – приводит «Звезда» слова ведущего программы Алексея Егорова.

Он заметил, что этот чемодан 50-летней давности.

Чемодан впервые в истории показали на ТВ в раскрытом виде.