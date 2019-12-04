Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге

На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне». Снаряд оборвался из-за неправильно организованного подвеса, рассказала тренер спортсменки Елена Кустова.

Инцидент произошел 24 ноября на соревнованиях 2-nd International Air Athletics Championship, которые проводила организация ФВАР в Риге.

«Из-за неправильно организованного подвеса упала спортсменка Асонова Евгения с высоты примерно 7-8 метров, которая выступала на снаряде «воздушное полотно». Спортсменка выполняла свою программу, состоящую из 10 обязательных элементов, в соответствии с таблицей Обязательных упражнений «Воздушные полотна» <...> В ее номере не было опасных трюков и обрывов. Женя выполнила всю программу, но во время выполнения последнего элемента AS-IV-9 обрыва «Скольжение» на соединенных полотнах, <...> снаряд оборвался, и спортсменка упала вместе со снарядом на маты», – написала тренер в своем Instagram.

По ее словам, на площадке не было дежурившей бригады скрой помощи, а медсестра не смогла оказать помощь пострадавшей. Девушка была госпитализирована и экстренно прооперирована.

«У Жени сломаны два позвонка 1-й поясничный и 12-й грудной, ушиб спинного мозга, с полным поперечным повреждением спинного мозга, нарушена работа органов малого таза, нет чувствительности в ногах», – сообщила Кустова.

1 декабря гимнастку доставили в больницу в Москве, однако реабилитация платная. При этом страховая частично оплатила лишь операцию и транспортировку из Латвии в Россию, дальнейшее лечение на родине страховка не покрывает. По словам тренера, стоимость недели в клинике может доходить до 80 тыс. рублей, услуги сиделки также платные.

Ранее во время репетиции в Центре цирковых искусств в Москве гимнастка сорвалась с высоты.