Цирковая гимнастка сорвалась с высоты в Москве

Гимнастка Анна Андрюшкова упала во время репетиции в Центре цирковых искусств в Москве, ее госпитализировали в больницу имени Ф.И. Иноземцева, передают СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Девушка упала во время выступления, 29-летнюю пострадавшую не стали двигать до приезда врачей, к ушибленному месту приложили лед, передает 360 со ссылкой на источник.

Медики забрали пострадавшую в клинику, ей делают рентген для анализа полученных травм. На данный момент предварительный диагноз неизвестен.

В январе гимнастка Джамили Козинец упала во время своего выступления в Большом Московском цирке, инцидент был запечатлен на видео.