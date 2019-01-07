Акробатка упала с высоты в Большом Московском цирке

В Сети опубликовали видеозапись выступления артистки Джамили Козинец в Большом Московском цирке, во время которого она упала.

«Второе падение Джамили за последние два месяца, но все обошлось, и она сразу пошла в работу на следующее шоу», – приводит РЕН-ТВ слова директора цирка Эдгарда Запашного.





В другом ролике девушка демонстрирует травму на руке и улыбается.

В январе 2018 года гимнастка 20-летняя Юлия Тикаева из московской труппы Алишера Алиева в ходе выступления в цирке в белорусском Гомеле сорвалась с 4-метровой высоты и упала мимо страховочной сетки.