В ДТП с автобусом в Тульской области пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области, сообщил руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

«Автобус King Line следовал маршруту Москва – Новомосковск с 45 пассажирами. На подъезде к Новомосковску водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся набок. На данный момент нам известно о восьми пострадавших, в том числе ребенке 12 лет», – приводит слова Ярцева РИА «Новости».

Он отметил, что травмы не тяжелые, в основном ушибы. Однако часть пострадавших доставлена в медучреждение. Остальные пассажиры автобуса добрались до места назначения.

По информации Ярцева, ДТП произошло около 20.30 мск на подъезде к Новомосковску в Тульской области.

Сотрудники полиции, работавшие на месте происшествия вместе с другими экстренными службами, оказали им организационную помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее в понедельник «Камаз» сбил двоих детей в Подмосковье. Кроме того, при столкновения «КамАЗа» с трамваем в Москве пострадал младенец.