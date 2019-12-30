РПЦ указала на единый замысел в действиях раскольников в Черногории и на Украине

В законе о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающем изъятие собственности Сербской православной церкви, прослеживается единый замысел с действиями раскольников на Украине, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви.

В РПЦ напомнили, что раскол является величайшей общенациональной трагедией. «Политические силы как Черногории, так и Украины, заинтересованные в подрыве народного единства, долгие годы поддерживали раскольников, видя в них инструмент ослабления канонической Церкви. Взращенное ими древо принесло ядовитые плоды нового «государственного мышления», отводящего расколу роль движущей силы перерождения общественного сознания», – указали в Московском патриархате.

Там напомнили, что такая «болезненная трансформация нанесла Украине незаживающие раны братоубийственной вражды». Теперь констатировали в РПЦ, те же последствия грозят Черногории, «где в происходящем ясно прослеживаются параллели с украинской ситуацией». «Это не просто внешнее сходство — в обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами», – добавили в РПЦ, в то же время напомнив, что вмешательство политиков в вопросы устроения церковной жизни на Украине «привело к утрате высшего государственного поста лицом, которое больше всего стремилось превратить Церковь в свой политический инструмент».

«Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекавшего их на бесправие, выглядит как циничный удар по Церкви, восстанавливающей утраченное в годы притеснений. Новый закон о свободе вероисповеданий «является актом поддержки раскола путем ослабления канонической Церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства – тем более несправедливую, что Черногория является государством светским», – указали в Московском патриархате.

Священный Синод Русской православной церкви призвал все поместные Церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории. Священный Синод также обратился с призывом к мировому сообществу, попросив «не допустить попрания прав религиозных общин в Черногории».

В РПЦ напомнили, что серьезные замечания к новому закону о свободе вероисповеданий ранее высказала Европейская комиссия за демократию через право. «Призываем и руководителей Черногории опомниться и вместо мифических «великосербских шовинистов» увидеть в православных верующих своих дедов, отцов и матерей, братьев, сестер и детей. Невозможно и бессмысленно объявлять проводником чужого, враждебного влияния каноническую Церковь, объединяющую большинство граждан своей страны», – призвали в РПЦ.

Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В ходе протестов произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже.

Тем временем стало известно, что в Косово собираются повторить действия Черногории по отъему собственности Сербской православной церкви.

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