Сербская церковь узнала о планах Косово отнять у нее «древние святыни»

В Косово собираются повторить действия Черногории по отъему собственности Сербской православной церкви, заявила Черногорско-Приморская митрополия СПЦ.

По имеющейся у епископов СПЦ информации, «решения, подобные тем», что были приняты в Черногории, «находятся в процедуре» у властей в Косово. Приштина собирается «отнять у епархии Рашско-Призренской СПЦ право собственности над древними святынями в Косово и Метохии», передает РИА «Новости».

СПЦ призвала черногорских верующих к ненасильственному, но постоянному выражению несогласия с законом о церквях. Епископский совет призвал верующих «собираться в храмах» и демонстрировать, что «черногорский режим» их «не поколебал и не напугал».

При этом епископы призывают действовать с «христианским достоинством и выдержкой», не поддаваться на провокации «тех, чья цель – раздор между братьями».

Верующих призвали показать решимость «защищать святыни и религиозные права и свободы».

Архиереи призвали верующих «молитвенно выражать протест», а полицейские силы и руководство страны – не применять силу.

Напомним, акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. Произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.