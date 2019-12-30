На скандальный памятник с солдатами НАТО решили нанести новый рисунок

30 декабря, понедельник | Последнее обновление — 10:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Российским самолетам дадут единое название
Разделы
Откуда у рубля столько силы перед нефтью
Россияне избавились от «черных очков»
Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке
Обмен пленными обнажил масштаб репрессий на Украине
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
На теме еды в России хайп уже не поймаешь
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Подвиг декабристов подготовил все беды ХХ века
Сергей Худиев, публицист, богослов
Парадокс в том, что фрондирующая интеллигенция, в целом резко враждебная к советскому официозу, считала декабристов героями – и считает до сих пор. Это в силу извращенного представления о добре и зле: все, что плохо для русского государства – хорошо. Подробности...
Обсуждение: 381 комментарий
Половой акт может запросто превратиться в гражданский
Алексей Алешковский, сценарист
Правдивые истории смотреть всегда больно, потому что мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам нужна только своя правда, и мы готовы на все, чтобы растоптать чужую. Потому что иначе ее придется принять. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой
В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжитьПодробности...
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страныПодробности...
Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток
Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудиторииПодробности...
Обсуждение: 20 комментариев
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook