На скандальный памятник с солдатами НАТО решили нанести новый рисунок

Новое изображение вместо панно с солдатами НАТО нанесут на памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Амурской области, заявила глава Тындинского района Тамара Лысакова.

«Утвердили новый эскиз памятника, повесим накладку когда будет чуть теплее, в январе-феврале. Управление по памятникам эскиз утвердило», – передает РИА «Новости» слова Лысаковой.

Напомним, в августе стало известно, что в поселке Дипкун Амурской области солдат на обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили в форме НАТО. Спорное изображение было снято с памятника, а заменившие советских бойцов солдатами НАТО дизайнеры объяснили свое творчество.