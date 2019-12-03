Зеленский присвоил звания Героев Украины убитым с помощью «новейшей штуки» снайперам

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звания Героев Украины снайперам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли 1 декабря, накрытые ответным минометным огнем со стороны ополченцев ДНР.

«За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента Украины.

По версии Украины, изложенной в сообщении, 1 декабря ополченцы якобы попытались совершить прорыв в тыл ВСУ. Командование операции украинских силовиков задействовало «резервную группу», в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Они погибли во время боя в результате взрыва мины.

По версии ДНР, погибшие – снайперы нацбатальона «Азов», которые 1 декабря убили двоих ополченцев. Силы ДНР открыли ответный минометный огонь, в результате которого снайперы были ликвидированы.

При этом на Украине заявили, что снайперов ликвидировали с помощью некоей «штуки» - «новейшего комплекса обнаружения», который якобы с недавних пор есть у республики.