В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Как уточняет «Донецкое агентство новостей», обстрел произошел в субботу. Сообщается, что один военнослужащий получил ранение. При попытке его эвакуировать еще двое военных были смертельно ранены.

«В ходе вынужденного контрснайперского огня враг понес потери – трое убиты и двое ранены», – говорится в сообщении.

Разведка ДНР сообщает, что обстрел вели снайперы из полка «Азов», которых направили в зону проведения силовой операции для дестабилизации обстановки в преддверии встречи «нормандской четверки» 9 декабря.

В ДНР заявили, что задачей боевиков «Азова» было ведение прицельного огня по военнослужащим и мирным жителям ДНР. По их информации, они прошли специальный курс по снайпингу в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной гвардии Украины и 29 ноября получили соответствующие сертификаты.

Напомним, саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД