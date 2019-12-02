На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук»

Украинский блогер и медиа-аналитик Назар Приходько заявил, что два снайпера ВСУ, которых ликвидировали ополченцы ДНР с помощью минометного огня, были обнаружены якобы с помощью некоего «новейшего комплекса обнаружения», который появился у республики.

По его словам, 30 ноября погибли два снайпера Киевского ЦСО «Альфа» СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев, которые выполняли «контрснайперские задачи в «серой» зоне». «Их накрыло миной прямой наводкой», – заявил Приходько в своем Facebook.

Он добавил, что на том направлении, где находились погибшие, военные снайперы «не очень-то и хотят работать», так как ополченцам якобы завезли некие «штуки».

«Штука – это новейший комплекс обнаружения стоимостью 400 тыс. долларов! Кроме этого, у них теперь есть «штука», которая считывает ВСЕ мессенджеры», – заявил он.

Приходько утверждает, что вторая «штука» считывает в том числе WhatsApp и Telegram.

«Их просто запеленговали, короче говоря. Минометы против снайперов задействуются тогда, когда расстояние до них выше 1,8 тыс. метров. Выявить снайперов ЦСО «Альфа» с такого расстояния без специальной аппаратуры – практически невозможно», – заявил он.

1 декабря в ДНР заявили, что в результате снайперского огня с украинской стороны в субботу были убиты двое военнослужащих народной милиции ДНР, а еще один военный пострадал. В сообщении оборонного ведомства ДНР говорится, что «в ходе вынужденного контрснайперского огня» были убиты трое украинских силовиков.