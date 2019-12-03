Погребинский: России надо было давно привлечь Венгрию для защиты русскоязычных на Украине

«России давно следовало бы предложить Венгрии сотрудничество. Обратись она раньше, отношение к этой проблеме в Евросоюзе могло бы быть уже другим», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя сообщение о том, что Будапешт призвал Москву объединить усилия в защите прав нацменьшинств на Украине.

«России давно следовало бы предложить Венгрии сотрудничество. Обратись она раньше, отношение к этой проблеме в Евросоюзе могло бы быть уже другим», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя сообщение о том, что Будапешт призвал Москву объединить усилия в защите прав нацменьшинств на Украине.

«Венгрия выступает как успешный борец в вопросе ущемления и преследования национальных меньшинств, – сказал директор Киевского института конфликтологии Михаил Погребинский. – Она кое-чего уже добилась, – например, сорвала проведение саммита НАТО–Украина. Она продолжает требовать учета интересов украинских венгров. Это очень перспективное предложение, которое может изменить, сдвинуть с мертвой точки отношение к Украине, которое сложилось внутри Европейского союза».

Эксперт напомнил, Венгрия – член Евросоюза, поэтому ее голос не могут игнорировать в Брюсселе. В НАТО эта страна имеет право налагать вето на любые решения. В Евросоюзе принято считать Россию за страну-агрессора, а вот Венгрия так не воспринимается.

«Можно только удивляться, почему Москва не обращается в Европейский суд по правам человека. Киев в судах обвиняет Россию в ущемлении национальных меньшинств – крымчан, что является откровенной ложью. А вот с правдой – что на Украине ущемляются права национальных меньшинств, русскоговорящего населения, Москва никуда не жалуется», – посетовал Михаил Погребинский.

Как сообщил во вторник спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, Национальное собрание Венгрии предложило российской Госдуме объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине.

«К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», – цитировала Володина газета ВЗГЛЯД,

При этом он напомнил, что на Украине проживает большое число поляков и венгров. Также он призвал изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ.

Напомним, Будапешт выступает против украинского закона об образовании, требуя вернуть закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Будапешт в попытках создать свой анклав на территории Украины. Россия также выступает против закона об образовании, поскольку тот значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.