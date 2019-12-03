Медведев объяснил сложность снижения порога безнаказанного превышения скорости

Решение по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока не принято, заявил премьер Дмитрий Медведев, отметив, что такую разницу «даже на спидометре не видно».

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч – они очень часто на машине не «ловятся» даже самим водителем», – передает слова Медведева ТАСС.

Снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч, предположил он, может стать поводом для большего количества штрафов для людей в ситуации, когда у них нет намерения нарушить ПДД.

«Иногда на спидометре этого даже не видно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых», – заключил председатель правительства.

Он пообещал дать поручение еще раз проанализировать этот вопрос.

Медведев также заявил, что даст поручение проработать вопрос об обязательной установке знаков перед передвижными камерами контроля скорости на дороге.

Напомним, в России обсуждают снижение нештрафуемого порога превышения скорости движения с 20 км/ч до 10 км/ч. ГИБДД поддержало эту идею, заявив, что превышение скорости на 1 км/ч повышает риск смертельного ДТП на 3%.

Правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по возвращению штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч еще в прошлом году. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что снижение нештрафуемого порога является «перспективным».

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в сентябре объяснил плюсы и минусы этого решения.