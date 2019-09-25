Эксперт оценил снижение порога безнаказанного превышения скорости

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прокомментировал предложение ГИБДД изменить порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости.

«Хорошо это или плохо – вопрос открытый. Если бы обустроили движение в городе и сделали трассу, по которой можно ехать быстрее, и оставили ограничение на сложных участках дороги, то это было бы нормально. Но часто мы видим ограничения в тех местах, где можно двигаться с гораздо большей скоростью, не создавать пробок. Наверное, плюс в том случае, если скоростной режим будет нормализован относительно технического устройства современных автомобилей и пропускной способности городских и внегородских улиц, и плохо, если это не будет сделано», – передает RT слова Хайцеэра.

В России обсуждают снижение нештрафуемого порога превышения скорости движения с 20 км/ч до 10 км/ч. ГИБДД поддерживает эту идею.

Напомним, в июле начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников в ходе международного форума «Инновации в дорожном строительстве» заявил, что современные дороги в России позволяют безопасно ездить со скоростью в 150 километров в час.

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