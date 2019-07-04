ГИБДД выступила за увеличение максимальной разрешенной скорости

Начальник ГУОБДД МВД Михаил Черников в ходе международного форума «Инновации в дорожном строительстве» заявил, что современные дороги в России позволяют безопасно ездить со скоростью в 150 километров в час.

По словам Черникова, дорожная инфраструктура в России позволила снизить смертность на дорогах за 10 лет с 32 тыс. до 18 тыс. человек, передает РИА «Новости». При этом для дальнейшего экономического развития страны нужно увеличить скорость передвижения по дорогам. Уже сейчас условия позволяют увеличить ее до 130 километров в час, а в ряде случаев до 150 км/ч.

«Максимальная скорость в 150 километров в час может быть на наших существующих дорогах. И автомобили позволяют сегодня. При создании всех условий, которые сегодня в дорожной инфраструктуре, в частности дорог первой категории, это (увеличение максимально разрешённой скорости, обсуждалась скорость в 130 км/ч – прим. ВЗГЛЯД) необходимо делать за исключением мест, где есть примыкание, определенный рельеф, виражи поворотов», – заявил Черников.

По его словам, на платных дорогах с созданной необходимой инфраструктурой наблюдается самая низкая смертность.

Напомним, в среду, 3 июля начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявил, что ГИБДД разрабатывает законодательство и программное обеспечение, позволяющее персонифицировать водителей такси и каршеринга.