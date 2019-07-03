ГИБДД решила персонифицировать таксистов и водителей каршеринговых авто

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявил, что ГИБДД разрабатывает законодательство и программное обеспечение, позволяющее персонифицировать водителей такси и каршеринга.

«Мы прорабатываем и, я думаю, мы до конца года сделаем программное обеспечение, где любой перевозчик любого предприятия будет пакетно загружать и пакетно получать ответы на возможность управления транспортным средством, в том числе и по каршерингу», – передает РИА «Новости» слова Черникова.

Он отметил, что по ситуациям с законностью нахождения россиян за рулем каршеринговых машин уже возникает масса вопросов.

«Сегодня существует проблема каршеринга, появились многие вопросы по отслеживанию законности пребывания за рулем транспортного средства того или иного гражданина, и зачастую после получения незаконного доступа возникают вопросы и в движении таких лиц, там и в состоянии опьянения выявляются лица, и лица, которые не имеют права управления транспортным средством. Такая же ситуация складывается по такси», – заявил глава ГИБДД.



По словам Черникова, ГИБДД взаимодействует с агрегаторами по вопросу персонификации водителей. Так, например, во время проверки одной из компаний-агрегаторов, из 126 тыс. таксистов было выявлено более 600 лишенных прав управления и 720 человек, ожидающих решения суда по нарушениям, связанным с вождением в нетрезвом состоянии.



«Мы увидели, что более трех тысяч водителей в нашей информационной базе не существует таких удостоверений, у них удостоверения национальные», – сказал глава ведомства.

Напомним, ранее в среду глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция создает межведомственную рабочую группу, которая проведет ревизию Правил дорожного движения (ПДД) и подготовит рекомендации к их улучшению.