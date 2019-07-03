ГИБДД запланировала масштабную ревизию ПДД

Госавтоинспекция создает межведомственную рабочую группу, которая проведет ревизию Правил дорожного движения (ПДД) и подготовит рекомендации к их улучшению, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости – подготовит рекомендации по их улучшению», – сообщается на странице ГИБДД в Instagram.

Кроме того, Черников поздравил коллег с Днем ГАИ и пожелал им благоразумия, осторожности, взаимной вежливости и безопасных дорог.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что МВД предлагает расширить полномочия сотрудников ГИБДД, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав. Однако в МВД опровергли эту информацию. Идею также раскритиковали автоэксперты.