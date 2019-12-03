Мужчина до смерти забил знакомого за убийство кота

В Приморье 22-летний подозреваемый признался, что забил до смерти 53-летнего мужчину за то что тот в состоянии алкогольного опьянения убил кошку, сообщает региональный СУ СК.

Тело погибшего нашли в селе Абрамовка с признаками насильственной смерти – ушибленными ранами головы, сообщается на сайте ведомства.

«По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний знакомый потерпевшего. Он признался, что во время ссоры с потерпевшим, который находясь в состоянии алкогольного опьянения убил кошку, нанес последнему множество ударов деревянной палкой по голове. От полученных повреждений потерпевший умер», – пояснили в СК.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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