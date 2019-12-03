Причиной падения девочки из окна в ЯНАО стал кот

В Новом Уренгое семилетняя девочка посадила в ранец кота, который случайно вытолкнул ее из окна девятого этажа, ребенок упал в сугроб и выжил, сообщает региональное Следственное управление СК.

Мама девочки собиралась прогуляться с ребенком, она вышла из квартиры перед прогулкой, говорится на сайте ведомства.

«В это время ребенок оделся, посадил любимого кота в ранец, который также надел на себя. Так как мама долго не возвращалась, девочка решила посмотреть, где она, подошла к окну, открыла его, высунулась наружу. Кот стал толкаться в ранце, и под действием силы тяжести ребенок перевалился через подоконник и полетел вниз. По счастливой случайности падение пришлось в глубокий мягкий сугроб», – отмечает СК.

Девочку доставили в городскую больницу, где ей оказали квалифицированную медпомощь. Травм, представляющих угрозы для жизни, выявлено не было.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В ноябре в Сети набрало популярность видео, на котором кот спас ребенка от падения с лестницы.