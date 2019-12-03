Рубль немного вырос к доллару и евро

Рубль незначительно повышается к доллару и евро в начале торговой сессии на фоне растущей в цене нефти.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,16 руб., передает ТАСС.

Курс евро также снизился на 6 коп. и составил 71,08 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

Напомним, что стоимость нефти утром во вторник перед заседанием ОПЕК+ повышается на 0,3% – до 61,12 доллара за баррель по марке Brent.