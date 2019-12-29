В театре «Современник» началось прощание с Галиной Волчек

В стенах «Современника» началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек.

На церемонию прощания прибыл поклонники, коллеги, ученики Волчек, а также деятели культуры, в том числе артисты Сергей Гармаш, Михаил Ефремов. Гроб с телом расположен на сцене театра, рядом с гробом – родные и близкие худрука «Современника». Церемония прощания будет окончена в 12.30 мск, после этого артистку похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА «Новости».

Галина Волчек скончалась 26 декабря в возрасте 86 лет. Похоронена Народная артистка СССР будет рядом с режиссером Марком Захаровым.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Волчек.