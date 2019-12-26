Умерла Галина Волчек

На 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.

«Галина Борисовна скончалась», – сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение театра.

Информация о дате и месте прощания будет предоставлена позже.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Ее отец – известный режиссер и кинооператор Борис Волчек. В 1955 году Волчек окончила школу-студию МХАТ. В 1956 году вошла в группу основателей Студии молодых актеров (впоследствии – Московский театр «Современник»). В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра, а в 1989-м – его художественным руководителем.

Среди актерских работ Волчек: Нюрка-хлеборезка («Вечно живые» Виктора Розова, 1956), Зоя («Пять вечеров» Александра Володина, 1959), Грачиха («Без креста» по Владимиру Тендрякову, 1963), Мать («Назначение» Володина, 1963) и Анна Андреевна («Ревизор» Николая Гоголя, 1983). Среди фильмов, в которых она снялась: «Дон Кихот» (1957), «Берегись автомобиля» (1966), «Король Лир» (1970), «Осенний марафон» (1979) и «Уникум» (1983).

Начав свою карьеру в качестве актрисы и достигнув на этом поприще успехов, Волчек в 1961 году стала заниматься режиссурой. Ее дебют – спектакль «Двое на качелях» (1962) по пьесе Уильяма Гибсона просуществовал в репертуаре «Современника» более 30 лет. В 2015 году спектакль вернулся в репертуар театра.

В творческом багаже режиссера более 30 спектаклей по произведениям как русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов. Также Волчек неоднократно работала в театрах Германии, Финляндии, Ирландии, США, Венгрии, Польши и других стран. Много занималась театральной педагогикой за рубежом.

Волчек – народная артистка СССР (1989). Герой Труда Российской Федерации (2017). Награждена орденами Трудового Красного знамени (1976), Дружбы народов (1993), «За заслуги перед Отечеством» III (1996), II (2003), I (2008) и IV (2013) степеней.

Лауреат международной премии Станиславского (2002), премии имени Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2006), обладательница премий «Звезда театрала» (2011) и «Золотая маска» (2014).

Волчек дважды была замужем. Ее первым мужем был актер театра и кино Евгений Евстигнеев (1926–1992). В 1961 году в семье родился сын – Денис Евстигнеев, который стал кинорежиссером. Вторым мужем Волчек был профессор Марк Абелев.

24 декабря Волчек была срочно госпитализирована, сообщалось, что худрук «Современника» впала в кому.

Волчек подключили к аппарату вентиляции легких, у нее было диагностировано двустороннее воспаление легких.