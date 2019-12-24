В «Современнике» рассказали о состоянии Волчек

Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, которая ранее была госпитализирована в столичную Боткинскую больницу, оценивается врачами как стабильное, сообщили в театре.

«Дорогие друзья, зрители «Современника». 23 декабря художественный руководитель театра Галина Борисовна Волчек была госпитализирована в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. По словам врачей, ситуация стабильная», – сказано в сообщении на сайте «Современника».

В театре надеются, что скоро Волчек сможет вернуться к работе: «Мы уверены, и у нас есть для этого основания, что Галина Борисовна скоро пойдет на поправку и приступит к работе. Ждем этого вместе с вами. Спасибо за поддержку».

Ранее стало известно, что Галину Волчек подключили к аппарату вентиляции легких. «Волчек в Боткинской, двустороннее воспаление легких, подключена к аппарату. Минимум на неделю аппарат вентиляции легких», – заявлял источник агентства ТАСС.

При этом директор «Современника» Игорь Попов также сообщал о госпитализации Волчек, уточняя, что у нее «проблема с легкими», но в театре надеются, что «никаких особо серьезных вещей нет».

Ранее СМИ сообщали, что российская актриса и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек впала в кому и находится в реанимации.