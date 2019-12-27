Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

Народную артистку СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова – на участке № 5, сообщил источник в мэрии.

«Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова. Рядом также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой», – сообщил источник ТАСС.

Как сообщил актер Сергей Гармаш, прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек состоится на Новодевичьем кладбище. В театре уточнили, что проститься с народной артисткой СССР в воскресенье можно будет с 10.00 до 13.00 на основной сцене.

Тем временем «Современник» еще закрыт, но поклонники уже начали приносить цветы в знак памяти Галины Волчек. Букеты оставляют на ступеньках театра, сотрудники от комментариев отказываются.

В фойе театра установлен большой черно-белый портрет Волчек, под ним сотрудники театра разместили большие букеты цветов. В «Современник» приехал сын худрука Денис Евстигнеев с сопровождением, но от общения он также отказался.

Волчек скончалась в четверг на 87-м году жизни. Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек.