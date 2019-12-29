Экс-глава МИД Латвии не увидел путей налаживания отношений с Россией

Латвия не может наладить отношения с Россией, так как у Риги нет собственной внешней политики, только политика ЕС и США, заявил Янис Юрканс, который был первым главой МИД Латвии после обретения страной в 1991 году независимости.

Юрканс сказал, что «не видит никакой формулы» наладить отношения, так как у его страны «нет своей внешней политики», а политика ЕС и США – это «демонизация России».

По его мнению, Латвия будет «поддакивать» своим «союзникам», которые считают, что «Россия – это империя зла», передает РИА «Новости».

Он не ждет от Риги не то что «конкретных шагов» в нормализации отношений с Москвой, но даже изменения «риторики в сторону России».

Латвия является членом ЕС с 2004 года.

Напомним, Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба, якобы причиненного так называемой советской оккупацией.

Латвия решила двигаться к полному переходу образования на латышский язык.

В латвийских школах дети изучают роман, в котором прямым текстом оскорбляют русских.

В ноябре в Латвии приостановили трансляцию девяти телеканалов.