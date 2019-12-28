Бурджанадзе поблагодарила россиян за освобождение грузинского врача из Южной Осетии

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе поблагодарила замминистра иностранных дел России Андрея Руденко и главу комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константина Косачева за вклад в освобождение грузинского врача Важи Гаприндашвили из Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Очень многие переживали из-за Важи Гаприндашвили и очень важную роль сыграли (в освобождении) Андрей Руденко и Константин Косачев», – заявила она.

«Я лично благодарю их, они старались, чтобы Важа Гаприндашвили был бы скорее освобожден», – отметила она.

По словам Нино Бурджанадзе, российские политические круги «приложили большие усилия» для решения этого вопроса.

Экс-спикер недавно посетила Москву, где провела встречи в МИД и с российскими парламентариями.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал грузинского гражданина Важи Гаприндашвили, осужденного за незаконное пересечение границы, говорится в указе лидера республики. Гаприндашвили нарушил границу 9 ноября и был осужден на 1 год и 9 месяцев лишения свободы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД