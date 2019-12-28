Президент Южной Осетии помиловал осужденного за нарушение границы грузинского врача

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал грузинского гражданина Важи Гаприндашвили, осужденного за незаконное пересечение границы, говорится в указе лидера республики.

В документе говорится, что «в соответствии с пунктом 38 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия, руководствуясь принципами гуманности, с учетом личного ходатайства и в силу оказания содействия следствию постановляю помиловать осужденного Гаприндашвили Важу Джондоевича, 1961 года рождения, гражданина Республики Грузия, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», передает ТАСС.

Напомним, Гаприндашвили, арестованный за незаконное пересечение границы Южной Осетии, был осужден на один год и девять месяцев лишения свободы.

В Южной Осетии называли истерией призывы Тбилиси и западных политиков освободить Гаприндашвили.