В Цхинвале оценили реакцию Грузии и Запада на приговор лечившему российских летчиков врачу

Министерство иностранных дел Южной Осетии назвало истерией призывы Тбилиси и западных политиков освободить из цхинвальской колонии грузинского врача Важу Гаприндашвили, осужденного за нарушение границы, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В МИД Южной Осетии отметили, что «не могли не обратить внимание на развернувшуюся в грузинских и западных политических кругах истерию с требованием незамедлительного освобождения гражданина Грузии В. Гаприндашвили», передает РИА «Новости».

Указывается, что в любом правовом государстве за противоправные действия нарушители границы несут заслуженное наказание, и Южная Осетия не является исключением.

«В большинстве случаев нарушители режима государственной границы Южной Осетии с Грузией после применения административных мер воздействия передаются представителям правоохранительных органов Грузии в установленном порядке. Что касается Гаприндашвили, в его действиях содержатся признаки преступления, за которые он несет наказание, и его профессиональная деятельность к этому не имеет никакого отношения», – уточняет ведомство.

Ранее стало известно, что Гаприндашвили, арестованный за незаконное пересечение границы Южной Осетии, осужден на один год и девять месяцев лишения свободы.