Победители лотерей назвали счастливые числа

Большинство россиян, сумевших выиграть от одного миллиона рублей в лотерею, считают своим счастливым числом семёрку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора «Национальная Лотерея».

Согласно опросу среди более 300 миллионеров, число 7 выбрали около 27% участников, и этот вариант особенно популярен среди мужчин.

Второе и третье места по популярности заняли числа 13 и 17 – их выбрали примерно по 10-12% опрошенных. Несмотря на мистическую репутацию, число 13 многие лотерейные миллионеры связывают с удачей и личными достижениями, отметили в пресс-службе.

Среди других популярных чисел оказались 14, 8, 5 и 3 – каждое набрало от 5% до 8% голосов. Представители компании подчеркнули, что изменения в рейтинге любимых чисел заметны: ещё в 2023 году, по совместному исследованию «Национальной Лотереи» и «Ромир», наибольшее число опрошенных также выбрали семёрку, но в топ-5 попадали также 5, 3, 8 и 9.

По словам операторов, выбор счастливого числа обычно связан с личным опытом и эмоциональными ассоциациями, а не с расчётом. Они отмечают, что большинство игроков при составлении комбинаций по-прежнему полагаются на собственную интуицию, несмотря на технический прогресс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году лотереи в России принесли участникам 1200 миллионных выигрышей с общим призовым фондом 66,4 млрд рублей.

В воскресном тираже лотереи «Мечталлион» 14 россиян из разных регионов выиграли по одному миллиону рублей и стали новыми лотерейными миллионерами.

В другом тираже «Мечталлион» десять участников из различных регионов страны разделили суперприз в 100 млн рублей и получили по 10 млн рублей каждый.