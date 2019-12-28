Минобороны узнало о планах подорвать уверенность россиян в армии

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что следует ожидать нового витка информационной кампании против России.

Цаликов в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что «есть достоверная информация» о «скоординированной работе отдельных государств» по «дискредитации российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов». Кампания ведется «через конкретные СМИ».

Он сообщил, что «в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней». Цель атаки – подорвать уверенность россиян в армии, передает РИА «Новости».

Минобороны ожидает, что против российских войск будут использованы «грязные методы информационной борьбы», но российское оборонное ведомство ответит «честной и открытой работой».

«Хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не «штыками» в этом информационном противодействии, то как минимум союзниками», – сказал Цаликов.

Он подчеркнул, что сейчас «российские Вооруженные силы нравятся далеко не всем», но Минобороны и «не стремится к этому».

«Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим», – сказал он, добавив, что «бороться с этим нужно только открытостью».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Пентагон готовится к атаке на высокопоставленных российских чиновников, руководителей спецслужб, армии и олигархов.