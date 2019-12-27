Эксперт: Черногория борется с Сербской церковью украинскими методами

«Преодолеть сопротивление митрополита Амфилохия, церкви и народа президенту Джукановичу будет трудно. Но я не думаю, что противостояние дойдет до боестолкновений», – сказала газете ВЗГЛЯД балканист Елена Гуськова. Так она прокомментировала принятие в Черногории закона, предполагающего изъятие собственности у Сербской православной церкви (СПЦ), что вызвало протесты в стране.

«У власти в Черногории находится по сути диктатор Мило Джуканович. Он давно подчинил себе всю политическую систему. Страна маленькая, поэтому сопротивляться очень трудно. Хотя оппозиция есть и она выходит на улицу. Но главное сопротивление режиму Джукановича оказывает СПЦ Черногории во главе с митрополитом Амфилохием. Он самый сильный борец за истину, правду, православие и народ. Его очень любят в стране, к нему прислушиваются», – сказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

По ее словам, перед Джукановичем стоит задача, которую он пытается осуществить последние 20 лет: ликвидировать существующую церковь и открыть новую – самостоятельную. «Здесь хорошо просматривается параллель с Украиной», – добавила Гуськова.

«Но у Джукановича это не получалось, потому что народ любит Амфилохия и свою церковь. Тогда президент решил принять закон, который позволит государству распоряжаться всей собственностью СПЦ и передавать ее любому лицу. В данном случае он хочет передать ее новой черногорской церкви. Закон, конечно, лукавый, и все планы Джукановича открывает полностью», – пояснила собеседница.

«И теперь мы будем свидетелями противостояния СПЦ Черногории и руководства страны во главе с Джукановичем. Существующую церковь поддерживает и оппозиция. Но я не думаю, что противостояние дойдет до боестолкновений», – заключила эксперт.

Ранее парламент Черногории большинством голосов принял закон, вызвавший волну протестов по всей стране и предполагающий изъятие собственности у Сербской православной церкви. При этом все депутаты от оппозиции в составе 22 человек перед голосованием были задержаны полицией.

В ряде городов Черногории проходят массовые протесты против принятия закона о свободе вероисповедания. Как заявил лидер черногорской оппозиции Андрия Мандич, протестующие заблокировали большинство городов страны. Акции проходят в городах Беране, Биело-Поле, Плевля, Подгорица, Бар, Будва, Котор, Никшич.

Напомним, президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

В четверг совет епископов Сербской православной церкви (СПЦ) Черногории призвал к созыву экстренный архиерейский собор СПЦ из-за нового законопроекта о церкви.

Добавим, что Сербская православная церковь официально отказалась признать автокефалию так называемой Православной церкви Украины.

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