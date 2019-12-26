Сербская церковь в Черногории запросила созыв экстренного собора из-за нового закона

Совет епископов Сербской православной церкви (СПЦ) Черногории призвал к созыву экстренный архиерейский собор СПЦ из-за нового законопроекта о церкви, который может привести церковь к лишению имущества. Об этом сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии.

«Православные епископы призывают верующих не поддаваться на провокации и не участвовать в столкновениях. Совет епископов обратится ко всем международным организациям по защите прав и свобод из-за угрозы свободе религии в Черногории. Этот антиевропейский закон готовится в Черногории, чтобы таким же способом отнять имущество Сербской православной церкви в Косове и Метохии», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Отмечается, что совет требует срочного созыва архиерейского собора СПЦ из-за ситуации в Черногории, Косове и Метохии, где готовится изъятие имущества СПЦ.

На данный момент депутаты черногорской Скупщины (местный парламент) проводят обсуждения законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Чтобы принять проект, депутатам нужно большинство голосов.

Около 1 тыс. полицейских перекрыли подходы к парламенты и центр черногорской столицы. Колонна верующих во главе с митрополитом Амфилохием и епископами двинулась к зданию парламента.

Депутат черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрия Мандич призвал сторонников заблокировать улицы и дороги по всей стране.

«Тысяча полицейских сегодня заблокировала центр Подгорицы, в ответ выходите на улицы, блокируйте всю Черногорию! Выйдите на улицу, возьмите икону, зажгите свечу и встаньте возле полицейского, у вас есть возможность остановить много всего плохого, что начнется в Черногории. Мы ведь все знаем, что хорошим это не кончится», – обратился политик к своим сторонникам.

Мандич призвал главу правительства Душко Марковича к диалогу с представителями СПЦ.

«Давайте попробуем найти решение. Отзовите закон, найдите решение. За все, о чем вы договоритесь, мы проголосуем», – сказал депутат.

Между тем депутаты черногорского парламента начали обсуждение законопроекта о церквях, передает РИА «Новости».

В СПЦ ожидают, что после утверждения закона у них начнут изымать собственность и передавать ее непризнанной черногорской «автокефальной» церкви.

«Полицейские на мосту остановили меня, потребовали документы, вели себя дерзко, один накаченный, их начальник отказался представиться. Такого унижения не было во времена турецкого ига», – сказал глава фракции оппозиционного «Демократического фронта» Славен Радунович.

В начале декабря черногорский общественный деятель, бизнесмен Миодраг Дака Давидович, активно выступающий против раскола в Сербской православной церкви (СПЦ), получил ранение в левую кисть руки.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что СПЦ пытается сохранить религиозную монополию в стране, и сообщил, что собирается добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.