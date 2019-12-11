Выступавший против раскола сербской церкви оппозиционер ранен в Белграде

Черногорский общественный деятель, бизнесмен Миодраг Дака Давидович, активно выступающий против раскола в Сербской православной церкви (СПЦ), ранен в Белграде. Покушение произошло во вторник в белградском отеле «Краун Плаза», сообщил источник в правоохранительных органах.

Издание «Вечерне новости» сообщает, что в Давидовича стреляли, когда он находился в лобби отеля. Он ранен в кисть левой руки. Бизнесмена госпитализировали, его жизни ничто не угрожает, передает ТАСС.

Черногорский портал ИН4С сообщает, что Давидович в момент покушения находился в обществе епископа Будванско-Никшичского Иоаникия. Расследование должно показать, кто был настоящей целью стрелявших.

Кроме того, в ночь на среду на одной из парковок Белграда загорелся легковой автомобиль. Пожарные обнаружили в сгоревшей машине снайперскую винтовку, из которой, предположительно, был ранен бизнесмен.

Миодраг Дака Давидович является убежденным сторонником Сербской православной церкви в Черногории, он награжден наградами СПЦ за гуманитарную деятельность. Активист стремился к объединению разрозненных оппозиционных партий в Черногории.

Политологи отмечают, что бизнесмен являлся одним из немногих политиков в Черногории, который мог бы составить серьезную конкуренцию бессменному лидеру страны Мило Джукановичу.

Епископ Будванско-Никшичский Иоаникий является одним из наиболее уважаемых и авторитетных черногорских иерархов. Наряду с 81-летним митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием он активно противостоит стремлению черногорских властей создать в стране «черногорскую православную церковь» по украинскому сценарию.

Иоаникий выступал одним из ключевых организаторов массового молебна верующих, выступивших против притеснения церкви 15 июня в Подгорице.

На 21 декабря он созвал новый собор верующих в городе Никшич на севере Черногории, откуда родом и раненый бизнесмен Давидович.