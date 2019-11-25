Эксперт объяснил планы «Православной церкви Украины» перенести Рождество

«Предложение главы «Православной церкви Украины», это демонстрационное расставание с русской церковной традицией. Такой реверанс в сторону Евросоюза», – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат богословия Владислав Петрушко, комментируя инициативу главы раскольнической «ПЦУ» Епифания Думенко перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

«То, что предлагает Думенко, рассчитано исключительно на внешнего потребителя. На те поместные греческие церкви, которые перешли на новый стиль, – сказал профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. – Мол, мы едины с вами, а не с Русской церковью и другими самостийными поместными церквями. Чисто политический ход. Показательное расставание с русской церковной традицией. И одновременно шаг навстречу Европе, греческим церквям. Такой реверанс в сторону Евросоюза, где, понятно, празднуют по новому стилю. Демонстрация своей, в кавычках, «европейскости».

Ранее стало известно, что глава раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести Рождество на 25 декабря. По словам главы неканонической структуры, это возможно, если идею поддержит украинское общество. При этом он признал, что сейчас сложно сказать, сколько времени потребуется, чтобы на Украине привыкли к новой дате праздника.

Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, принятому в светском обиходе, празднуют католики и протестанты. По юлианскому календарю или «по старому стилю» живут четыре поместные церкви: Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также монастыри Святой горы Афон. Поэтому из-за разницы между двумя календарями в 13 дней здесь отмечают Рождество 7 января по новому стилю (или 25 декабря по старому).

При этом 25 декабря по новому стилю, в тот же день, что и католики и протестанты, Рождество отмечают в нескольких канонических православных церквях: Константинопольской, Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской (Греческой). Как поясняют в этих Церквях, они отмечают Рождество и другие праздники не по григорианскому, а по так называемому новоюлианскому календарю, который будет совпадать с григорианским вплоть до 2800 года.

«Новоюлианский календарь, о котором идет речь, это способ исчисления, в котором, с одной стороны, осуществлен переход на новый стиль, но, с другой стороны, сохраняется Пасхалия, то есть праздники «подвижного круга» (такие как Пасха и Пятидесятница) исчисляются по юлианскому календарю, – пояснил Петрушко. – Это то, что приняли в 20-м веке греческие церкви, за исключением Иерусалимской. «Исправленный» календарь, который, с одной стороны, по сути своей григорианский, но при этом сохраняет подвижную составляющую, связанную с праздником Пасхи», – пояснил Петрушко.

Это приводит иногда к довольно нелепым ситуациям, отметил собеседник. «Когда, например, Пасха поздняя, может случиться так, что Петровский пост просто исчезает. Может быть, это не самое страшное, но все-таки есть что-то химерическое в этом сочетании двух разных календарей», – заключил профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Что же касается украинских верующих, то показательно, что даже униаты (украинские греко-католики) празднуют Рождество по старому стилю, у них старостильный календарь. «В целом на Украине минимум тех, кто хотел бы праздновать Рождество по новому стилю. Старостильная традиция очень крепко укоренена в церковной среде. Причем не только православной. Это элемент самоидентичности», – поделился Владислав Петрушко.

«У нас в России также вы не найдете приверженцев празднования Рождества по новому стилю. В тот момент, когда на нас все так ополчились, это дает дополнительный стимул сохранять свою традицию, бороться за нее», – акцентировал профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кроме того, мы видим, что вообще в православной среде отношение к новому стилю неоднозначное, продолжил собеседник. Не так давно, например, Польская церковь перешла обратно на старый стиль. Фактически мы видим движение вспять, сказал он.

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