Украинские раскольники собрались перенести Рождество

Глава раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил перенести Рождество на 25 декабря, сообщают украинские СМИ.

По словам главы раскольнической структуры, это возможно, если идею поддержит украинское общество, сообщает украинское издание «Обозреватель».

«Мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», – заявил Думенко.

При этом он признал, что сейчас сложно сказать, сколько времени потребуется, чтобы на Украине привыкли к новой дате праздника.

Напомним, ранее в РПЦ предложили новую расшифровку ПЦУ.

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