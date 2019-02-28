Сербская церковь официально объявила о непризнании автокефалии Украины

Патриархат Сербской православной церкви не признает так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) с канонической точки зрения, об этом говорится в заявлении Бюро печати и массовой информации Сербской православной церкви, опубликованном в четверг.

«Сербская православная церковь не признает в качестве «Автокефальной церкви Украины» провозглашенную, но с канонической точки зрения не существующую, а на деле насильно навязанную, искусственную «конфедерацию» украинских раскольнических группировок», – передает ТАСС заявление Сербской православной церкви.

Подчеркивается, что единственной признанной церковью на Украине является каноническая Украинская православная церковь во главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

Церковь Сербии также не признала итоги так называемого объединительного собора в Киеве, назвав его «странным антиканоническим сборищем».

«Речь, по существу, идет о антиобъединительном лжесоборе, еще глубже выкопавшем ров отчуждения и распада общества несчастной страны Украины», – сказано в документе.

Кроме того, сербский патриархат отказался признать в качестве православного епископата священнослужителей новой украинской церковной структуры и лично «предстоятеля» ПЦУ Епифания (Думенко).

В конце января Грузинская православная церковь заявила, что не будет принимать поспешных решений по вопросу признания автокефалии украинской церкви. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в Грузинской церкви произошел серьезный раскол из-за украинской автокефалии.