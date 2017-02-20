В Грузинской церкви произошел серьезный раскол из-за украинской автокефалии

Митрополит Потийской и Хобской епархии Грузинской православной церкви отец Григол подверг резкой критике власти страны за отказ поздравить Украину с полученным от Константинополя томосом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Митрополит Григол заявил, что «присвоение автокефалии церкви Украины стало водоразделом между прошлым и будущим», сообщает телекомпания «Рустави-2».

В этой связи он выразил сожаление тем, что политические лидеры Грузии не спешат поздравить с этим народ Украины.

Духовник в этом плане сказал, что «страх не должен застилать глаза, не надо следовать по неправильному пути, иначе мы окажемся оторванными от свободного мира и надолго будут похоронены желаемые поколениями свобода и независимость».

Ранее митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари отец Николоз заявил, что Грузинская православная церковь не должна спешить с признанием автокефалии Украинской церкви. Он сказал, что, во-первых, пока на решение Константинополя должны отреагировать церкви, которые находятся в иерархии выше грузинской, а во-вторых, томос нуждается в самом тщательном изучении.

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу назвала «важным и сенситивным» вопрос автокефалии церкви Украины, отметив при этом, что не будет торопиться поздравлять Киев с этим.