Грузинский митрополит рассказал о проблемах украинской «новой церкви»

Грузинская православная церковь не должна спешить с признанием автокефалии Украинской церкви, заявил митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари отец Николоз, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сказал грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс», что, во-первых, пока на решение Константинополя должны отреагировать церкви, которые находятся в иерархии выше грузинской, а во-вторых, полученный украинцами томос нуждается в самом тщательном изучении.

Духовник отметил, что «в целом ГПЦ поддерживает автокефалию Украины».

«Но надо учесть и то, при каких условиях эта автокефалия применяется. В частности, кто должен стоять во главе церкви Украины, кто должны быть другими духовными лицами. Очень важно установить их каноничество. Некоторые из них ранее были преданы анафеме. Это признавали все православные церкви, включая Константинопольскую. Некоторые из них, получается, самопровозглашенные епископы. Как с такими совместно служить? Мы не можем таких признать...», – сказал митрополит Николоз.

Он также сообщил, что синод ГПЦ пока досконально не изучил полученный Украиной томос, причем «надо изучать томос в оригинале, а не одну из переведенных версий».

«Если церковь Украины немножко подождет (с признанием от ГПЦ), нет в этом ничего особенного или вредного. ГПЦ восстановила автокефалию в 1917 году. РПЦ признала это лишь в 1943-м, а Константинополь – в 1990-м. Процесс признания медленный и сложный», – сказал грузинский духовник.

При этом он подчеркнул, что «Украина – стратегический партнер Грузии, а Россия оккупировала 20% территории Грузии».

«Граждане Грузии, грузинские христиане полностью поддерживают Украину, – отметил он. – Но сейчас нам официально фиксировать позицию по автокефалии Украины было бы некорректным по отношению к другим православным церквям».