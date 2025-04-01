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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    13 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    8 комментариев
    1 апреля 2025, 08:20 • Новости дня

    Марочко сообщил о закреплении российских войск в Кондрашовке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска укрепились в Кондрашовке в Харьковской области и ведут бои за Петропавловку и Степовую Новоселку, выбивая противника с северных окраин, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска закрепились в населенном пункте Кондрашовка в Харьковской области, передает РИА «Новости». Марочко заявил, что силы продолжают выбивать противника с северных окраин. По его словам, в регионе также ведутся бои за населенные пункты Петропавловка и Степовая Новоселка.

    Марочко подчеркнул, что российские войска нанесли огневое поражение украинским силам в Колесниковке и вернули ранее утраченные позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Надеждинку, Новоселку и Новоочеретоватое в Донецкой Народной Республике. Также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы мешают артиллерии Вооруженных сил Украины в районе Белогоровки. Украинские войска начали оперативное возведение укреплений за пределами Константинополя в Донецкой Народной Республике.

    31 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина

    Политолог Ткаченко: Как бы Трамп не злился, Россия будет отстаивать свои интересы

    Эксперт объяснил «злость» Трампа на слова Путина
    @ Julia Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Москва свернет диалог США по украинскому кризису, если ей не будут выгодны условия дипломатического урегулирования. В конечном счете этот вопрос определяется ситуацией на линии фронта, а там у России явное преимущество, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил недовольство словами Владимира Путина про Владимира Зеленского.

    «Нет сомнений в том, что заявления президента США Дональда Трампа во многом направлены на американскую аудиторию», – отметил Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Дипломатический и коммуникационный стиль главы Белого дома заключается в постоянном давлении на собеседника. Сейчас он, судя по всему, решил сменить тональность, поскольку процесс мирного урегулирования продвигается не так стремительно, как ему хотелось бы», – допускает собеседник.

    При этом эксперт делает акцент на угрозах Трампа ввести двойные пошлины на экспорт нефти из России. «Трамп надеется показать, что именно он держит ситуацию под контролем, что Киев должен подписать соглашение о минеральных ресурсах, а Москва обязана не мешать, или еще лучше – помогать», – сыронизировал аналитик.

    «Россия же видит ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Президент Владимир Путин уважает Штаты, но не очаровывается ими. Как бы ни злился Трамп, что бы ни заявлял Белый дом, мы, очевидно, будем отстаивать свои интересы. Если нашей стране не будут выгодны условия дипломатического урегулирования на Украине, диалог свернут», – подчеркнул эксперт. «Более того, Вашингтон не сможет победить Москву риторикой. Ход дискуссий по мирному соглашению решает ситуация на линии фронта. А там у России очевидное преимущество», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что комментарии «были не по адресу». Он добавил: если Вашингтон и Москва не смогут заключить соглашение по Украине, и Трамп увидит в этом вину российской стороны, то США введут тарифы в 25–50% на всю нефть, поступающую из России, передает NBC News. Глава Белого дома раскритиковал и Зеленского, признавшись в «усталости» от его политики и назвав его диктатором.

    Напомним, на минувшей неделе Путин в ходе общения с членами экипажа АПЛ «Архангельск» в Мурманске допустил внешнее управление на Украине, сообщает Кремль. Однако идея о введении внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных контактов Путина и Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что президент России упомянул возможность внешнего управления на Украине лишь гипотетически, и пока нет никаких конкретных детализаций по этому вопросу. «Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду», – добавил представитель Кремля.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    Эксперты: The New York Times переложила ответственность за поражение Украины с Байдена на Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Де-факто The New York Times относится к партийной прессе демократов. Публикуя материал о вовлеченности США в конфликт на Украине, газета пытается снять ответственность за поражения с администрации Джо Байдена и выставить виноватыми украинское руководство, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее газета NYT раскрыла роль Вашингтона в операциях ВСУ.

    «Для американской прессы привычно подводить итоги вовлечения США в те или иные конфликты по всему миру», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил про «огромное количество» разоблачений в коррупции, халатности и разгильдяйстве в Афганистане. «Например, были отчеты аудиторов. Эти и другие документы, называемые Afghanistan Papers, также публиковались в СМИ», – уточнил собеседник.

    По его оценкам, NYT, как и другие издания, на протяжении многих лет будут подводить итоги неудачной попытки противостояния с Россией на Украине. «Я не думаю, что цель этой статьи – сорвать переговоры. Это скорее попытка обелить тех персонажей, которые упоминаются в материале, в частности Марка Милли. Ему сейчас грозит расследование в Штатах, а команда Дональда Трампа хочет лишить его генеральского звания», – рассуждает аналитик.

    Снять с себя ответственность надеются и другие аппаратчики Джо Байдена, продолжил Дудаков. «Иными словами, они обвиняют во всех поражениях на Украине политическое руководство Киева в лице Владимира Зеленского, а также военную «верхушку» в лице Валерия Залужного», – уточнил спикер.

    Он усомнился, что эти стремления увенчаются успехом для предыдущей администрации США. «Все отлично понимают, что Штаты были очень плотно вовлечены в конфликт, и расследование NYT это лишь подтверждает», – акцентировал Дудаков.

    Схожей точки зрения придерживается американист Дмитрий Дробницкий. «The New York Times де-факто относится к партийной прессе демократов», – напомнил он. То, что именно это издание провело и опубликовало расследование о вовлеченности США в конфликт на Украине, собеседник объяснил изменившимися реалиями.

    «Газета заняла промежуточную позицию. С одной стороны, ей будет довольно сложно описывать события вокруг кризиса, если она не изменит нарративы. А с другой – NYT не хочется отдавать освещение происходящего исключительно «протрамповским» медиа», – считает эксперт.

    При этом политолог подчеркнул: в материале раскрываются далеко не все факты. «Кроме того, признание масштабного участия Соединенных Штатов в конфликте не является большим откровением. Тот же Джо Байден говорил, что он с украинскими властями и на их стороне с первого дня боевых действий», – напомнил спикер. В то же время, по его мнению, в откровениях NYT есть обратная сторона.

    «Подается все так, будто бывший президент США делал то, что считал необходимым, стоял на страже «молодой европейской демократии». А как сейчас поступает Дональд Трамп? Он поссорился с Владимиром Зеленским, весь европейский фланг оказался под угрозой, поскольку помощь Белого дома неоднозначна. Его план по урегулированию ситуации пока не срабатывает. Он никак не решается сказать главное: Америке нечего делать на Украине, конфликт – это коррупционная схема его предшественника», – детализировал Дробницкий.

    Как считает аналитик, ошибкой республиканца стало то, что он примерил на себя роль посредника и миротворца. «Добиться чего-либо ни от Москвы, ни от Киева он не может, не может подчинить и Европу», – указал эксперт. Еще одним «промахом» Трампа можно назвать решение возобновить передачу ВСУ разведданных и разблокировать военную помощь, которая была одобрена еще при Байдене. «Это делает его таким же соучастником конфликта. Очевидно, что Трамп не контролирует ситуацию – и материал NYT это подсвечивает», – заключил Дробницкий.

    Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что США были вовлечены в конфликт на Украине намного сильнее, чем утверждали в Вашингтоне. Как пишет издание, спустя два месяца после начала боевых действий в штаб-квартире армии США в Европе и Африке, расположенной в немецком Висбадене, начал работу командный центр Dragon.

    Американские специалисты вместе с украинскими офицерами разрабатывали военные операции и контрнаступления ВСУ. В частности, сотрудники ЦРУ направляли общую стратегию боя, помогали планировать украинские атаки по Крыму ракетами ATACMS, контролировали удары с использованием систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также передавали украинским военным точную информацию о целях для ударов, говорится в материале.

    По мере развития конфликта на Украине партнерство с США становилось все более напряженным. Украинцы считали американцев властными, а американцы не могли понять, почему украинцы не принимают «хорошие советы», говорится в статье.

    NYT приводит несколько примеров разногласий. Так, американцы «были возмущены», когда Украина без предупреждения нанесла удар по российскому крейсеру «Москва». Более того, Штаты давили на Киев, чтобы ВСУ активнее наступали на правом берегу Днепра осенью 2022 года, но украинские командиры опасались это делать и проявляли осторожность. Наконец, украинское вторжение в Курскую область якобы не было согласовано с американскими военными советниками.

    Как отметил Дмитрий Песков, Россия давно говорила о большой вовлеченности США и Британии в конфликт на Украине. «Если вы вспомните все наши заявления, заявления президента Владимира Путина – начиная с 2014 года – о роли США и Великобритании в организации переворота на Украине, о их действиях в плане милитаризации Украины, то здесь многое всплывает, что доказывает эти действия, безусловно», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

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    31 марта 2025, 12:53 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России

    Минобороны сообщило об ударах ВСУ по энергообъектам России в Брянской области

    Минобороны заявило о новых ударах Украины по объектам энергетики России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские вооруженные силы, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, атаковали энергетическую инфраструктуру в Брянской области, что привело к отключению высоковольтных линий электропередач, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в течение прошедших суток украинские вооруженные силы продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам.

    Так, по данным Минобороны, 30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела объекта филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» произошел обрыв провода на опоре. Это привело к отключению высоковольтной линии и прекращению электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.

    Около 20.00 в тот же день украинский беспилотник атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала «Брянскэнерго» в Брянской области. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, что оставило без электричества бытовых потребителей в Севском районе.

    Продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам России, как отмечает Министерство обороны, показывают полное нежелание киевского режима выполнять свои обязательства по урегулированию конфликта на Украине.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

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    1 апреля 2025, 04:08 • Новости дня
    Китай призвал к «приемлемому для всех сторон» мирному соглашению по Украине

    Ван И заявил о необходимости искоренить причины кризиса на Украине

    Китай призвал к «приемлемому для всех сторон» мирному соглашению по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Китай считает необходимым устранить причины украинского кризиса и стремится к справедливому и долгосрочному мирному соглашению, заявил глава МИД Китая Ван И.

    Ван И заявил, что Китай выступает за искоренение причин украинского кризиса через «диалог и переговоры». Также Пекин поддерживает «достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон» мирного соглашения. Соглашение должно быть «справедливым, долгосрочным, обязывающим». Китай считает, что это откроет путь к достижению «по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И прибыл в Россию с официальным визитом. Он заявил, что позиции России и Украины значительно расходятся по ключевым вопросам урегулирования конфликта, и путь к восстановлению мира пока далек. Также сообщалось, что

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    31 марта 2025, 13:20 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на Белгородском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны около Великого Прикола, Мирополья, Угроедов и Турьи в Сумской области, сообщили в Минобороны.

    На Харьковском направлении были поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 70 военнослужащих, бронетранспортер и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и склад с горючим.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Купянском, Каменкой, Двуречной, Кондрашовкой, Загоруйковкой в Харьковской области и Торским в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, бронемашину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России) и штурмовой бригады нацполиции Украины в районах Северска, Марково, Часова Яра, Дылеевки и Александро-Калиново в ДНР.

    Противник потерял до 275 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пехотной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Шевченко, Котлино, Красноармейска, Сергеевки, Новосергеевки и Удачного в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе французский бронеавтомобиль VAB и американский HMMWV. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны поблизости от Шевченко, Новополя, Воскресенки, Вольного Поля и Ялты в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили более 160 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе польская 155-мм самоходная артустановка Krab.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Новоандреевки, Степового в Запорожской области, Антоновки и Янтарного в Херсонской области.

    Были уничтожены до 50 военнослужащих, бронемашина, станция РЭБ, два склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

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    1 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Китай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек

    Глава МИД Китая Ван И указал на сильное расхождение позиций Москвы и Киева по ключевым вопросам украинского урегулирования

    Китай заявил, что путь к восстановлению мира на Украине далек
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Позиции России и Украины значительно расходятся по целому ряду ключевых вопросов урегулирования конфликта, путь к восстановлению мира далек, заявил глава МИД Китая Ван И, который посещает Россию с официальным визитом.

    Ван И отметил, что «причины возникновения кризиса крайне сложны». При этом он заявил, что есть «тенденция к мирным переговорам», хотя «ситуация на поле боя складывается совсем непросто», передает РИА «Новости».

    Министр указал на переговоры России и США, в том числе на высшем уровне, в результате которых «достигнуты определенные результаты». Он сказал, что «шаг в сторону мира хотя не такой уж большой, но конструктивный – стоит его сделать». Ван И подчеркнул, что «лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться».

    «Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности», – сказал он. Ван И призвал крупные державы придерживаться своих обязательств и играть роль «стабилизирующего фактора в непредсказуемом мире».

    Он отметил «неоднократные заявления российской стороны, в частности президента (России Владимира) Путина, о том, что Москва не отказалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта».

    Пекин готов играть роль в урегулировании по Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга, будет учитывать чаяния вовлеченных сторон, заявил глава МИД Китая.

    Напомним, в Москве планируется встреча Путина с Ван И. Глава МИД Китая также проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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    31 марта 2025, 22:57 • Новости дня
    Белый дом заявил о недовольстве Трампа высказываниями властей России и Украины

    Белый дом отметил недовольство Трампа заявлениями обеих сторон украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп остался недоволен высказываниями руководителей обеих сторон конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что глава американского государства упорно работает над достижением мирного соглашения между Россией и Украиной. «И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта», – приводит слова Ливитт ТАСС.

    Ливитт добавила, что команды продолжат активное взаимодействие для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США, по заявлениям СМИ, сказал, что был «очень зол», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сообщения СМИ об этом не содержат прямых цитат и являются пересказом.

    Эксперты отметили, что слова Путина о нелегитимности Зеленского могли «разозлить» президента США, так как это дает повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам. Вашингтон также пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами».

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    31 марта 2025, 12:15 • Новости дня
    Поражена база, откуда вылетают самолеты ВСУ для атак на Курскую область

    Подполье: Ударом поражена авиабаза под Полтавой, откуда вылетают самолеты ВСУ для атак на Курскую область

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате удара была поражена авиабаза в Полтавской области, откуда, по данным, вылетают самолеты ВСУ для атак на Курскую область и приграничные территории.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о поражении авиабазы в Полтавской области Украины. Уточняется, что это место, откуда ВСУ совершают вылеты для ударов по Курской области. Лебедев отметил, что самолеты часто пролетают над регионом с маршрутом на восток, и по всей видимости, в Сумской области находится передвижной навигационный маяк, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что другой удар был нанесен по производству в Кременчуге, связанному с ракетами для реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, попадание произошло именно по этому объекту.

    Кроме того, Лебедев сообщил о нанесении удара в Черниговской области в районе танкового полигона ВСУ, где, предположительно, могли быть поражены инструкторы. В описании событий координатор отметил, что за 30 и 31 марта по территории Украины было нанесено 43 удара, в том числе пять – по Чернигову и его пригородам.

    В подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики удары были нанесены по пункту временной дислокации украинских военных и ангарам с техникой. Уточняется, что в результате этих ударов были потери среди личного состава и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине удары по заводу «Южмаш» вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет, в Кривом Роге в результате серии из 15 взрывов были повреждены складские помещения и промышленное предприятие, где хранились боекомплекты и военная техника ВСУ, а в Обуховском районе Киевской области вечером в субботу нанесен удар по складам с боекомплектом, пожар продолжался до утра.

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    31 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Госдеп отверг идею временного управления на Украине

    Госдеп выступил за мирное урегулирование на Украине без временной администрации

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США поддерживает дипломатию для прекращения конфликта на Украине и выступает против идеи временного управления, заявила глава пресс-службы госдепартамента Тэмми Брюс.

    Брюс заявила, что США работают над тем, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров для достижения компромиссов. Она заявила, что потребуются «жесткие решения». «Была идея России о временной администрации, которая не получила одобрение президента (США)», – приводит слова Брюс ТАСС.

    Она добавила, что Украина остается конституционной демократией, а управление в стране определяется украинской Конституцией и народом. По ее словам, Вашингтон ясно дал понять, что необходимо немедленное полное прекращение огня между Россией и Украиной. Брюс также подтвердила приверженность американской администрации дипломатическим усилиям для достижения прочного урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. МИД России подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

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    31 марта 2025, 10:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили позиции ВСУ в районе Ямполя роботами «Крот»

    Роботизированные комплексы «Крот» ликвидировали опорные пункты ВСУ в районе Ямполя в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Роботизированные комплексы «Крот» уничтожили опорные пункты 64-й бригады украинских войск в районе Ямполя в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    В районе Ямполя в Донецкой народной республике российские разведывательные подразделения обнаружили опорные пункты 64-й бригады ВСУ. Для их уничтожения применили наземные роботизированные комплексы «Крот», которые успешно справились с задачей, передает ТАСС.

    В сообщении Минобороны подчеркивается, что роботы «Крот» в режиме реального времени показали высокую эффективность. Военные объекты противника полностью уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие с помощью наземных роботов-камикадзе уничтожили блиндажи ВСУ в лесополосах Харьковской области.

    Также сообщалось, что первые 50 автономных роботов «Курьер», способных стрелять и проводить эвакуацию, были доставлены на передовую для защиты военнослужащих в зоне спецоперации.

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    1 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки

    Tекст: Александра Юдина

    Механик-водитель Т-80БВМ с позывным Макс захватил в плен боевика ВСУ, применив навыки вольной борьбы, после того как танк наехал на мину в районе Скудного, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным «Макс» из 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии российской группировки «Восток» захватил в плен боевика ВСУ в зоне СВО, передает РИА «Новости».

    Экипаж танка выполнял задачи по освобождению населенного пункта Скудное в ДНР, когда их машина наехала на мину. Танкисты были вынуждены покинуть машину и укрыться в лесополосе.

    По информации Минобороны, «Макс» направился к полуразрушенному зданию, чтобы уточнить маршрут отхода.

    В здании он столкнулся с вооруженным наблюдателем ВСУ, который, по команде командования, должен был решить ситуацию самостоятельно. Однако автомат противника заклинило, и «Макс» воспользовался моментом.

    Бросив кирпич, чтобы отвлечь внимание, «Макс» вступил в рукопашную схватку с противником. Благодаря навыкам вольной борьбы, он смог обезвредить и захватить боевика, который впоследствии был доставлен в расположение российских войск. «Макс» отметил, что дал слово пленному, что его не тронут, и сдержал его.

    До мобилизации «Макс» работал горняком в Якутии и считает, что опыт работы в шахте помог ему сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    31 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    В Крыму возбудили два дела о надругательстве над могилой военкора Федорчака

    Возбуждены два дела по факту надругательства над могилами военкора Федорчака и участников СВО

    Tекст: Вера Басилая

    В Крыму возбуждено два уголовных дела о надругательстве над могилой военкора «Известий» Александра Федорчака и еще троих участников СВО, погибших при исполнении.

    Два уголовных дела были возбуждены в Крыму по факту надругательства над местами захоронений, следует из сообщения в Telegram-канале МВД по Республике Крым.

    Жертвами акта вандализма стали могилы военного корреспондента издания «Известия» Александра Федорчака и еще троих участников специальной военной операции.

    Ведомство также сообщило, что продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

    В Следственном управления СК России по Крыму и Севастополю подтвердили возбуждение еще одного дела по факту повреждения воинского захоронения. По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России Евгения Руднева начато расследование.

    Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин выразил уверенность в том, что акт вандализма был организован Украиной. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы и свидетельствуют о беспринципности врага, передает ТАСС.

    По словам Тюлина, мир должен осознать правоту борьбы с подобным врагом. Он также отметил, что те, кто поддерживает такие действия, должны помнить, что это не забудется.

    Федорчак, уроженец Крыма, с 2022 года был корреспондентом телеканала «Звезда», а позже – «Известий» в зоне СВО. Похороны состоялись в его родном поселке Нижнегорский с воинскими почестями.

    Ранее на кладбище поселка Нижнегорский в Крыму вандалы подожгли могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех участников специальной военной операции.

    Военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель Александр Сиркели погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине. Похороны военкоров прошли в выходные.

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    31 марта 2025, 10:55 • Новости дня
    Ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области

    Российские военные ракетным ударом уничтожили РЛС ВСУ в Петрушевке Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли ракетный удар по радиолокационной станции ВСУ в Петрушевке, полностью уничтожена станция и обслуживающий персонал, сообщило Министерство обороны.

    Министерство обороны сообщило в Telegram-канале , что удар был произведен после разведывательных мероприятий, которые помогли обнаружить станцию ieMHR RADA в районе населенного пункта Петрушевка.

    После тщательной доразведки и подтверждения цели было принято решение о нанесении точечного ракетного удара по объекту. По данным Министерства обороны России, ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция вместе с обслуживающим ее персоналом.

    В Минобороны сообщили, что в результате ракетного удара по пункту временной дислокации СБУ и ССО ГУР на Украине было уничтожено до 170 боевиков и наемников.

    Также сообщалось, что ВС России использовали дроны «Герань-2» для атаки на временный пункт дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в Басах Сумской области.

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    1 апреля 2025, 04:25 • Новости дня
    Швейцария сообщила о расследовании в отношении 14 наемников из-за службы в ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Швейцарии ведут расследование против 14 наемников, подозреваемых в службе в вооруженных силах Украины, сообщил официальный представитель военной юстиции страны Флориан Мензи.

    Мензи сказал, что открыто «14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине». Мензи также отметил, что расследование не связано с ликвидацией швейцарского наемника в Курской области, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская телерадиокомпания RTS сообщила о ликвидации в Курской области 25-летнего швейцарского наемника, который вступил в так называемый украинский интернациональный легион.

    В феврале МИД Швейцарии впервые официально подтвердил смерть швейцарского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ на Украине.

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