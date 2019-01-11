Президент Грузии решила не поздравлять Украину с томосом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу назвала «важным и сенситивным» вопрос автокефалии церкви Украины, отметив при этом, что не будет торопиться поздравлять Киев с этим, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У меня очень большая ответственность как у президента Грузии. Наша патриархия знает об этом больше и не торопится. Она исходит из возможных последствий, о которых я не хочу говорить, хотя мы о них знаем», - сказала Саломе Зурабишвили на пресс-конференции.

«Поэтому я не поздравила (Украину с автокефалией церкви)», - отметила она.

«Не хочу усложнять ситуацию», - сказала президент.

Ранее экс-председатель парламента, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе также высказала опасения, что признание Грузией украинской автокефалии вызовет признание со стороны РПЦ независимости абхазской церкви, что крайне негативно отразится на урегулировании конфликта.