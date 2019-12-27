Учения России, Ирана и Китая стартовали в Индийском океане

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая стартовали в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

«Послание этих учений – мир, дружба и стабильная безопасность», – передает РИА «Новости» слова представителя военно-морских сил Ирана Голямреза Тахани в начале совместных трехсторонних учений в прямом эфире государственного телевидения.

По его словам, учения пройдут на площади в 17 тыс. кв. километров.



Учения носят название «Пояс морской безопасности», целью которых является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности.

Напомним, ранее в пятницу официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявил, что Соединенные Штаты будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД