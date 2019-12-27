Ракета «Рокот» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В пятницу, 27 декабря, в 02.11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с блоком космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что все предстартовые операции и старт ракеты «Рокот» прошли в штатном режиме. Наземные средства проконтролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя.

В расчетное время, в 02.17 мск, разгонный блок «Бриз-КМ» штатно отделился от ракеты «Рокот».

Это второй пуск ракеты «Рокот» с космодрома Плесецк в 2019 году, предыдущий был успешно проведен 30 августа. Кроме того, в этом году боевые расчеты Космических войск ВКС провели с Плесецка еще шесть запусков ракет «Союз-2» легкого и среднего классов.