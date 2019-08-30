Российский военный спутник вышел на целевую орбиту

Российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк на ракете «Рокот», успешно выведен на околоземную орбиту, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Ракета-носитель легкого класса «Рокот» в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

Напомним, пуск был проведен в 17.00 мск с третьей пусковой установки.